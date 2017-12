Banda mexicana RBD confirma turnê pelo Brasil A banda mexicana RBD, formada por atores da novela mexicana "Rebelde" exibida pelo SBT, e cujo primeiro encontro com seus fãs causou a morte de três pessoas e ferimentos em cerca de 40, no início deste ano, vai fazer uma turnê pelo Brasil de 20 de setembro a 8 de outubro. Hoje, o SBT exibe o 310.º capítulo da trama. A empresa produtora do show frisou que a segurança será prioridade - não haverá pista em muitos dos estádios onde serão realizados os shows, local onde geralmente acontecem os tumultos. O motivo da excessiva preocupação da organização é a tragédia ocorrida em fevereiro deste ano, durante apresentação e sessão de autógrafos do RBD, no estacionamento do supermercado Extra, na zona sul de São Paulo. A confusão teria acontecido quando os fãs que estavam mais próximos ao palco foram pressionados por aqueles queriam ver os integrantes da banda mais de perto. De 5 mil a 15 mil pessoas estavam no estacionamento. "O show em São Paulo ainda não está confirmado por motivos operacionais e esse é um dos principais motivos pelo qual não publicamos até agora os locais dos 13 shows", informou a organização. O preço dos ingressos vai variar de acordo com a cidade e será decidido nos próximos dias, mas é garantido que estudantes terão desconto. Os ingressos para os novos shows da banda mexicana poderão ser adquiridos em pontos de venda da Ingresso Fácil, por telefone e pela internet, segundo divulgou a organização do evento. Ainda não se sabe em que dia começam as vendas. O primeiro show do grupo mexicano RBD, formado por atores da novela mexicana "Rebelde", acontece em 20 de setembro, em Manaus. Serão, ao todo, 13 apresentações. Confira as datas dos shows: 20/09: Manaus 21/09: Belém 22/09: Fortaleza 23/09: Goiânia 24/09: Brasília 27/09: Recife 29/09: Belo Horizonte 30/09: Salvador 1/10: Vitória 3/10: Porto Alegre 5/10: Curitiba 7/10: São Paulo 8/10: Rio de Janeiro