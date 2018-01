Banda Metrô é atração desta semana no 'Estadão + Música'

O Estadão + Música desta semana está nos embalos dos anos 1980. Que atire a primeira pedra aquele que nunca dançou ao som do hit Beat Acelerado! A banda Metrô é a atração desta semana do programa semanal. Formado por Virginie Boutaud (vocais), Alec Haiat (guitarra), Yann Laouenan (teclados), Xavier Leblanc (baixo) e Dany Roland (bateria), o grupo está de volta para comemorar 30 anos de carreira com o show Olhar Ao Vivo. A apresentação, que será realizada no dia 15 de agosto, às 21h, terá a participação especial da banda Autoramas.

O Estadão + Música é realizado toda quarta-feira a partir das 15h. O bate-papo é transmitido ao vivo na página do Cultura Estadão no Facebook. Participe! Mande sua pergunta!

Serviço do show

Metrô no show Olhar Ao Vivo

Dia: 15 de agosto, terça-feira, às 21h

Ingressos: R$ 80,00 plateia / R$ 60,00 balcão/frisas

Classificação: Livre

Duração: 90 minutos

Gênero: Pop/Rock