Banda irlandesa U2 finaliza novo álbum em Dublin

A banda irlandesa U2 voltou aos estúdios de gravação para finalizar seu próximo álbum e confirmou que irá relançar este ano seus três primeiros discos. Em um comunicado anunciado pela internet, o U2 confirmou que a banda, liderado pelo vocalista Bono Vox, e os produtores Brian Eno e Daniel Lanois se reúnem esta semana em Dublin para finalizar o novo disco. O grupo já vem trabalhando há 12 meses neste próximo trabalho. Seu último CD foi How to Dismantle an Atomic Bomb (2004). O álbum, que ainda não tem título, será lançado oficialmente no final deste ano, e no próximo mês de julho serão colocadas à venda versões de luxo dos três primeiros discos da banda, Boy (1980), October (1981) e War (1983). As novas versões serão remasterizadas e incluirão uma série de "surpresas e raridades".