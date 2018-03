Banda inglesa Uriah Heep faz show no Via Funchal Uriah Heep é o nome de um personagem velhaco do livro "David Copperfield" (1849), de Charles Dickens, um vilão dissimulado que tenta passar a perna no seu empregador, Mr. Wickfield. "Eu o descrevo como uma criatura sebosa, que sibila como uma cobra", definiu Dickens. Foi justamente esse nome esquálido que a banda inglesa de hard rock Uriah Heep (principal atração desta quinta-feira do Rock in Concert Brazil Festival, no Via Funchal) escolheu para batizar a si mesma, nos primeiros passos do ano de 1970, em Londres. Lá se vão 36 anos e tudo que o grupo Uriah Heep não fez esse anos todos foi "sibilar como uma cobra". Seu barulho é contundente, uma mistura clássica de heavy metal com art rock, ruído que mantém a banda ativa - apesar ds perdas no meio do caminho. Em 1975, o baixista Gary Thain quase empacotou depois de levar uma descarga elétrica no palco, durante show em Dallas, no Texas. Thain reclamou que a banda não cuidava do bem-estar dos seus integrantes. Abusando de drogas, Thain foi demitido e, um ano depois, morreria de overdose. Outra baixa: o cantor David Byron, que fundou o grupo, foi demitido em 1976 e morreu em 1985 Nada disso foi capaz de parar o Uriah Heep, que viveu seu melhor momento nos anos 70, quando lançou os (bons) discos "Demons and Wizards" (1972), "The Magician?s Birthday" (1972) e "Sweet Freedom" (1973). Suas músicas também voltam de vez em quando como covers de grupos mais novos, como o Blind Guardian. Eles já vieram ao Brasil, há 11 anos. Em 2004, voltariam para tocar no festival Masters Open Air, que reuniria 10 bandas internacionais no Anhembi. Bernie Shaw, o cantor do grupo, disse por telefone, na época: "Adoraríamos ir ao Brasil, mas, a um dia do embarque, não temos passagens, garantias de pagamento, vistos, nem comunicação com os promotores." Empresários brasileiros, que papelão! Atualmente, o Heep tem o guitarrista Mick Box, único remanescente da formação original, além do baterista Lee Kerslake (ex-Ozzy Osbourne), o baixista Trevor Bolder (ex-David Bowie e Wishbone Ash), o tecladista Phil Lanzon (ex-The Sweet e Grand Pix) e Bernie Shaw (ex-Praying Mantis e Escape). Abrirão a noite as bandas brasileiras Pedra, Salário Mínimo e Tropa de Shock. Uriah Heep. Via Funchal (6.000 pessoas). Rua Funchal, 65, Vila Olímpia, 3089-6999. Amanhã, 20h30. R$ 100 a R$ 150