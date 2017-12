Pelo Twitter, banda inglesa Duran Duran revela o título de novo álbum

Por meio de seu Twitter, a banda inglesa Duran Duran anunciou na sexta-feira, 12, que Paper Gods é o nome de seu novo álbum.

Com previsão de lançamento para setembro, o CD terá produção assinada por Nile Rodgers, Mark Ronson e Mr. Hudson.

Será o primeiro trabalho do grupo na gravadora Warner, com a qual assinou contrato em maio. Com participação da cantora Janelle Monáe, Pressure Off será o primeiro single. Paper Gods incluirá também a cantora Kiesza e o guitarrista, cantor e compositor John Frusciante, que gravou cinco álbuns com a banda Red Hot Chili Peppers.