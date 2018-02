Banda 'indie' britânica quer gravar com Chávez

A banda independente britânica Mongrel, formada por integrantes de outros grupos mais conhecidos, anunciou que pretende gravar um disco com a participação do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. "A Venezuela está bombando", disse à BBC o músico Jon McClure, um dos fundadores do Mongrel e também líder do Reverend and the Markers. "É a nova Jamaica, o novo Brasil, a nova Cuba." Além de McClure, o Mongrel conta também com Drew McConnell, do Babyshambles, Andy Nicholson, ex-Artic Monkey, e o rapper Lowkey. O álbum com Chávez será o segundo da banda de dub e hip hop - o primeiro deve ser lançado em fevereiro. 'Buena Vista' Segundo McClure, a idéia de gravar na Venezuela com a participação do presidente Chávez vem da vontade de criar "algo como o (álbum cubano) Buena Vista Social Club". "Vamos incluir músicos locais, como percussionistas e o pessoal do hip hop", afirmou. "Chávez investiu muito da sua riqueza na restauração da cultura nativa." Não houver confirmação oficial por parte do presidente venezuelano sobre sua possível participação no disco. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.