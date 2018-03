Banda Gossip cancela apresentações no Brasil

Em nota distribuída à imprensa, os organizadores do Festival Vírus Chilli Beans informam que a banda Gossip, liderada pela cantora norte-americana Beth Ditto, cancelou sua vinda ao Brasil para participar do evento. No final de janeiro o show marcado para o dia 19 de março foi confirmado e divulgado o endereço para compra dos ingressos.

As vendas dos ingressos foram paralisadas nesta sexta-feira, 5, mas os organizadores informam que vão respeitar os direitos e divulgar em breve o mecanismo para que os fãs possam ter seu dinheiro de volta. Os bilhetes estavam sendo vendidos entre R$ 100 e R$ 200.