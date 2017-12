Banda gaúcha Selton, sucesso na Itália, lança novo disco e comemora a vida itinerante

“As ilhas são lugares de solidão e nunca isso é tão nítido como quando partem os que apenas vieram de passagem e ficam no cais, a despedir-se, os que vão permanecer.” A voz da portuguesa Vânia, abafada, recita trecho de Equador, livro do também luso Miguel Souza Tavares. As frases dela são inseridas em Hokkaido Goodbye, canção com estrofes em português e outras em inglês, do novo disco da banda ítalo-brasileira Selton, chamado Loreto Paradiso, recém-lançado. Ela continua a derramar mais melancolia em um áudio gravado através do microfone do celular: “Na hora da despedida, é quase sempre mais triste ficar do que partir e, numa ilha, isso marca uma diferença fundamental, como se houvesse duas espécies de seres humanos: os que vivem na ilha e os que chegam e partem.”

“Isso logo na primeira pergunta?”, questiona Daniel Plentz (voz, bateria e mpc da banda), embaraçado. “Para falar a verdade, Vânia é a minha ex-esposa”. Ricardo Fischmann (voz e guitarra) quebra a tensão: “Poxa, mas vamos falar disso sem tomar uma (cerveja) Kaiser antes?”. Todos riem. São 11h, em um bar na Vila Madalena, em São Paulo, e em vez de cerveja, todos bebem sucos de laranja com limão e algumas xícaras de café preto.

O quarteto de gaúchos, formado ainda por Ramiro Levy (voz e guitarra) e Eduardo Stein (voz e baixo), vive desde 2008 em Milão, na Itália, no bairro Loreto, que dá parte do nome ao quarto disco da trupe (o segundo lançado oficialmente no Brasil). Formado em 2006, para executar covers de Beatles na Parque Güell, em Barcelona, o Selton se mudou para o território italiano quando os integrantes decidiram criar músicas autorais. Passam grande parte do ano por lá, mas aproveitam para fazer quantos shows forem possíveis por aqui. No domingo passado, 10, se apresentaram no Auditório Ibirapuera. Hoje, 17, eles tocam na Casa do Mancha, na Vila Madalena, às 21h.

O primeiro disco a chegar no Brasil, Saudade, saiu em 2013, com canções contidas nele emanavam o sentimento evocado no título. A ausência e o sentimento de não pertencimento (são forasteiros no Brasil na Itália) eram pontuados em músicas cheias de brasilidade nas guitarras, um encontro entre o tropical e o pop italiano, e as vozes dos quatro entrelaçadas à base das experimentações realizadas durante o par de anos com covers de Beatles.

Loreto Paradiso celebra justamente tudo aquilo que foi lembrado no álbum anterior. “É um disco que trata da aceitação das suas escolhas”, diz Daniel. Ricardo pontua: “Falamos de aceitação, digamos assim. Olhar para as escolhas do passado, do presente e do futuro e pensar sobre elas, sejam boas ou ruins.” Engana-se é uma saída escapista, como a Pasárgada de Manuel Bandeira. “A questão não é imaginar um lugar ideal e perfeito, mas transformar aquele no qual você está”, explica Eduardo. Ramiro, por fim, conclui o pensamento em conjunto: “E (o bairro) Loreto não é nada paradisíaco. É uma mistura, muito urbano, caótico, com muita imigração. Chamar um disco de Loreto Paradiso é chocar com os contrastes. Mas, no fundo, para nós, é um paraíso. E fomos nós, os quatro, que o construímos juntos.”

Há, naquele poema lido por Vânia, de Souza Tavares, mais sobre o disco do que o sentimento de ausência. Hokkaido, que está no título da canção no qual ele está inserido, é uma ilha japonesa. Todo o conceito que permeia a ilha, idas e voltas, destinos e passagens, saudações e abraços de despedidas, ainda é a forças motriz do Selton. “Tava no mato, do mato para Loreto, de Loreto para o palco, do palco pro mundo inteiro”, cantam os quatro, em uníssono, em Up to Me. Nessa mutação constante, Loreto Paradiso foi gravado em Londres, Milão e em na praia Atlântida, no Rio Grande do Sul, entre perrengues. Nas gravações, chegaram a usar uma meia calça e um coador, para criar um filtro para registrar as vozes dos quatro. “Isso é muito Loreto Paradiso”, diz Daniel. “Demos de dez a zero no MacGyver”, ri Ricardo.

ANÁLISE: Quarteto tem, entre alegrias e tristezas, seu melhor álbum

O disco anterior do quarteto mezzo gaúcho, mezzo italiano Selton evocava a saudade. Escancarava o sentimento desde o título, Saudade, ao teor das suas canções. Loreto Paradiso, lançado agora, três anos depois, ainda transpira essa exclusão, mas a melancolia do afastamento se funde a um incisivo raio solar de esperança. Há entendimento e compreensão. Aceita-se o caminho. E segue-se em frente.

Cemitério de Elefante, a primeira faixa lançada, quando o restante do álbum ainda estava em processo de mixagem, colocava alguns pontos nos is: “E vou caminhar sem saber pra qualquer lugar”, cantava Ramiro Levy, em uma canção que se transforma de uma balada dedilhada a uma micareta tropical divertidíssima. Diversão é, mesmo, a palavra da vez aqui. Até mesmo em uma canção de término, Don’t Play With Macumba, ri-se com os versos cantados pelos quatro integrantes do Selton. “Se um dia eu te amei não lembro mais, agora é só superstição”, diz a faixa.

Hokkaido Goodbye, que encerra o disco, é a balada mais dolorida, mas o entrelaçar das vozes dos quatro, na melhor forma já mostrada até aqui, garante a leveza. A despedida é dura – e sempre será –, mas a saudade não é necessariamente ruim.

