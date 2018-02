Banda gaúcha Cachorro Grande divulga música do novo disco; ouça

O Cachorro Grande divulgou no início desta semana o single Como Era Bom. A canção faz parte do álbum Costa do Marfim, o sétimo da carreira do quinteto. O disco, que já está na lista de pré-vendas do iTunes, tem a produção de Edu K, líder do De Falla.

Com guitarras mais pesadas e distorcidas, Como Era Bom é uma amostra de como vai ser o novo trabalho da banda do Rio Grande do Sul.O clipe da música será divulgado no dia 9 de setembro, com estreia na MTV n o programa MTV Hits.