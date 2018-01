Banda feminina britânica Sugababes entra no Guinness O grupo britânico Sugababes se tornou a banda feminina de maior sucesso do século 21 por ter colocado 16 músicas no "número um" das paradas de sucesso desde 2000, segundo a edição de desta segunda-feira do jornal "The Independent". De acordo com estudo da indústria musical britânica para o livro "Guinness", o grupo, composto atualmente por Amelle Berrabah, Keisha Buchanan e Heidi Range, superou estrelas do pop como Britney Spears, Madonna e Kylie Minogue. Enquanto Britney Spears e Pink ocupam, respectivamente, o segundo e o terceiro lugares, com 14 canções de sucesso, Anastasia está em quarto, Madonna, em quinto, e Kylie Minogue, em sexto. Para David Roberts, editor do livro "Guinness", o sucesso da banda feminina pode se comparado ao que a Bananarama obteve na década de 80 e ao das Spice Girls, nos anos 90. "O Reino Unido tem uma tradição de grandes grupos femininos", afirmou Roberts. Criada em 1998, a Sugababes entrou pela primeira vez nas paradas de sucesso em 2000 com o single "Overload", canção pela qual recebeu uma nomeação para os prêmios Brit. Em 2002, se tornou o grupo feminino mais jovem a chegar ao primeiro lugar, com a canção "Freak Like Me".