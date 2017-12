Banda Fellini dá seu último adeus, mais uma vez, com nova série de shows

Em seu novo disco, Tropix, Céu resgatou uma pérola do repertório da banda paulistana Fellini, Chico Buarque Song. A canção, pinçada do disco Amor Louco (1990), ganhou ótima regravação na voz da cantora, que foi elogiada por Cadão Volpato, um dos fundadores do grupo. “Em termos de versão do Fellini, é a melhor”, opina ele. Diferentes, mas conectados pelo lirismo, original e releitura são uma delícia de se ouvir.

Oficialmente, Fellini teve uma trajetória curta de seis anos, se levarmos em conta que a banda foi formada em 1984 e chegou ao fim em 1990. Mas, depois, vieram muitos retornos pontuais – e o lançamento dos álbuns Amanhã É Tarde (2002) e Você Nem Imagina (2010). Agora, eles se reúnem mais um vez para fazer três shows em São Paulo, trazendo a formação original com Cadão Volpato (voz), Thomas Pappon (guitarra), Jair Marcos (guitarra) e Ricardo Salvagni (baixo) – e Lauro Lellis, como convidado, na bateria. A série de apresentações começa neste sábado, 26, na Z Carniceria, antigo Aeroanta, em que a banda revisita sua discografia, que inclui O Adeus de Fellini (1985), Fellini Só Vive 2 Vezes (1986), 3 Lugares Diferentes (1987), Amor Louco (1990), além dos já citados Amanhã É Tarde e Você Nem Imagina.

No dia 2 de abril, eles tocam, pela primeira vez, o álbum Amor Louco na íntegra, no Sesc Belenzinho, e, depois, no dia 7 de abril, fazem show gratuito no Centro Cultural São Paulo (CCSP), novamente com o repertório retrospectivo – mas, nem por isso, igual ao primeiro show, garante Cadão. “Amor Louco foi o álbum mais importante porque foi muito bem produzido, bem-acabado”, diz o vocalista, também jornalista, escritor e apresentador.

Ele lembra que os discos anteriores foram gravados em condições, digamos, menos favoráveis. Afinal, tratava-se de uma banda assumidamente independente, com uma atitude de resistência numa época em que o mercado fonográfico ainda era comandado pelas grandes gravadoras. “Todos nós tínhamos nossos trabalhos, não dependíamos da música”, conta ainda.

Cultuada até hoje, e referência como uma banda relevante surgida na cena pós-punk de São Paulo, Fellini tem seguidores muito fiéis que, de certa forma, incentivam o grupo a fazer, de tempos em tempos, esses retornos não planejados. “Não vamos voltar de novo. Acho que esses serão os últimos shows”, arrisca Cadão. Será mesmo esse, mais uma vez, o derradeiro adeus da banda?

No Z Carniceria

Show com repertório que abrange canções da discografia da banda. Av. Brigadeiro Faria Lima, 724, Pinheiros. Hoje (26), às 23h59 (abertura da casa às 18h). R$ 25 (antecipado) e R$ 30 (porta)

No Sesc Belenzinho

Na apresentação, a banda toca na íntegra seu disco Amor Louco (1990). Rua Padre Adelino, 1.000. Dia 2/4, às 21h30. R$ 25

No Centro Cultural São Paulo (CCSP)

A banda também faz show

com repertório de seus discos.

Rua Vergueiro, 1.000, Paraíso.

Dia 7/4, às 20h30. Grátis