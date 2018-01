Banda Far From Alaska é convidada da próxima edição do podcast ‘Refrão’

Emmily Barreto e Cris Botarelli, da banda Far From Alaska, são as convidadas da 14.ª edição do Refrão Estadão, podcast semanal sobre música lançado pelo jornal. Elas comentam o processo de composição e produção do disco Unlikely, lançado em agosto – o segundo da banda, que coloca influências do stoner e do hard rock em uma mistura muito própria, reconhecida dentro e fora do Brasil. Em junho, eles tocaram no Download Festival Paris, no mesmo palco que nomes como System of a Down e Green Day.

Esta edição do podcast estará disponível a partir das 7h desta quinta-feira, 17.

