Banda do Mar é primeira atração de grande público no Lollapalooza 2015

A Banda do Mar foi pontual. Depois do grupo Baleia, eles tomaram o palco principal do Lollapalooza 2015 às 13h45 abrindo o show com Cidade Nova. Mallu Magalhães chegou de vestido laranja, doce como sempre. "Olha só, Fredinho", disse surpresa apontando para os espectadores e falando com o baterista português Fred Ferreira. Foi a primeira atração de grande público nesta tarde de sábado, 28.

A Banda do Mar cravou exatos 60 minutos de show no Palco Skol. Por duas vezes, Marcelo Camelo deixou escapar que não esperava muito calor de sua plateia, já que se tratava de um dos primeiros shows do dia. Mas o ponto de ebulição constante do público o comoveu.

Eles fizeram um show de repertório misturado, lembrando Los Hermanos (com Além do que se Vê), e as carreiras solo de Mallu Magalhães (Velha e Louca) e de Camelo (com a belíssima canção Janta). Do trio transformado no palco em quinteto Banda do Mar, todas as mais potentes estavam lá. Cidade Nova, Hey Na Na, Faz Tempo, Solar e o encerramento com Muitos Chocolates, a maior proximidade de um legítimo surf rock feita pelo trio.

A qualidade do som para as músicas limpas era perceptível, deixando a voz acentuada. Mas nas partes de muita pressão, com solos distorcidos, a voz desaparecia. A Banda do Mar trabalhou bem. E antes de sair, Camelo e Mallu voltaram a dizer que estavam surpresos. "A gente não esperava, juro", disse o guitarrista.