Banda Devo fará apresentação única de álbum de 1978 em Londres A banda norte-americana Devo, de new wave, apresentará todo o seu álbum de estreia "Are We Not Men?", de 1978, pela primeira vez, em um show em Londres, disse o agente da banda nesta sexta-feira. O álbum mais vendido, cujo nome completo é "Q: Are We Not Men? A: We are Devo!", foi produzido por Brian Eno e conta com a versão do hit "(I Can't Get No) Satisfaction", dos Rolling Stones. A banda de Ohio é conhecida pelos seus clipes experimentais, letras absurdas e fantasias teatrais. A apresentação única será dia 6 de maio, no London Kentish Town Forum. Outras músicas do álbum incluem "Mongoloid" e "Jocko Homo". (Reportagem de Tim Castle)