Banda de rock My Chemical Romance acaba após 12 anos de carreira

De Nova Jersey, os músicos do grupo tocavam juntos desde 2001, gravando quatro álbuns de estúdio e conquistando sucesso internacional com o álbum "Welcome to the Black Parade" em 2006.

Em comunicado, os músicos afirmaram que participar da banda "foi uma verdadeira benção" que permitiu que eles "vissem e experimentassem coisas que nunca imaginávamos serem possíveis".

"Compartilhamos o palco com pessoas que admiramos, pessoas que respeitamos e, o melhor de tudo, nossos amigos. E agora, como todas as coisas boas, chegou o momento de acabar."

O grupo agradeceu ainda aos fãs pelo apoio e por serem "parte da aventura".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Tim Gaynor)