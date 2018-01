Banda de rock de freiras vira hit após se apresentar ao Papa

Não é porque uma mulher é uma freira que ela não pode gostar de rock ou pop ou não pode saber tocar um instrumento. Foi isso que pensaram as 12 monjas que no Peru criaram a banda gospel Siervas (Servas), famosa em toda a América Latina e que até já se apresentou para o papa Francisco.

As freiras se conheceram em um convento em Lima e descobriram que cada uma delas tocava um instrumento diferente. Assim, surgiu a ideia de criar um grupo de rock católico "para levar a riqueza da mensagem evangélica ao mundo moderno através da música com ritmos modernos", afirmam as moças na sua página oficial no Facebook.

Formada em 2014, a banda já conta com 2 álbuns, Ansias Que Queman, do mesmo ano, e Hoy Despierto, de 2016. O grupo, famoso no continente por músicas como Confía em Dios, é formado por integrantes peruanas, argentinas, chilenas, venezuelanas, equatorianas e até chinesas, japonesas e filipinas.

No entanto, a fama da banda realmente começou a decolar quando as monjas se apresentaram para Francisco durante visita do líder católico ao México no ano passado.