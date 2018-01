Banda de Pete Doherty faz show particular para Mike Tyson O vocalista da banda Babyshambles e ex-namorado da modelo Kate Moss, Pete Doherty, fez um show particular para o boxeador norte-americano Mike Tyson, em Manchester, norte da Inglaterra. Segundo informou hoje o jornal britânico The Sun, Doherty e Tyson se conheceram quando se hospedaram em um mesmo hotel, também em Manchester, e ficaram amigos. "Os dois se deram muito bem e Tyson pediu a Pete que tocasse várias canções para ele", declarou uma fonte próxima ao lutador. "Pete sempre leva consigo uma guitarra acústica e cantou três músicas dos Babyshambles. Tyson ficou encantado com cada minuto da apresentação e aplaudiu Pete várias vezes", acrescentou. Doherty recebeu sete acusações por porte de drogas entre os meses de dezembro e janeiro, segundo informou a polícia britânica Scotland Yard. O músico já foi detido várias vezes por consumo e posse de drogas, a última delas no dia 27 de fevereiro, em Birmingham, centro da Inglaterra. Antes disso, no final de janeiro, foi para a prisão por roubar um carro, em Londres. Em setembro do ano passado, Doherty e Kate Moss foram flagrados usando cocaína em um estúdio. O escândalo fez os dois serem obrigados a depor em Londres e a modelo acabou perdendo importantes contratos publicitários. As fotos do casal foram publicadas pelo tablóide britânico Daily Mirror. Apesar de separados, Doherty vive fazendo declarações de amor à ex-namorada. Em sua última audiência na Justiça, respondendo por porte de drogas, escreveu na janela de seu jaguar dourado "I Love Kate 4 Eva (Eu amo Kate para sempre)", usando um coração para dizer "amo".