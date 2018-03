Banda britânica One Direction estreia com recorde na Billboard

A One Direction vendeu 176 mil cópias de "Up All Night", chegando ao primeiro lugar nas paradas digitais apenas cinco minutos depois do lançamento oficial, em 13 de março, segundo nota do selo Syco na quarta-feira.

"Up All Night" desbancou o líder da parada norte-americana na semana anterior, "Wrecking Ball", de Bruce Springsteen. "21", da premiada Adele, continuou na segunda colocação, com 148 mil cópias na semana passada.

A One Direction é uma "boy band" surgida no programa de calouros "The X Factor". Seus participantes, que concorriam individualmente, se juntaram por sugestão do jurado Simon Cowell.

Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson, todos com idades entre 18 e 21 anos, acataram o conselho e terminaram em terceiro lugar na edição de 2010 do programa.

"Quando nos juntamos como grupo, não poderíamos nos imaginar vindo para os EUA, muito menos lançando nosso álbum aqui, então para nós estar no topo da parada de álbuns nos EUA é incrível", disse Horan em nota.

Mais de 10 mil fãs apareceram para ver a primeira apresentação televisiva ao vivo da banda, que aconteceu em Nova York e foi transmitida no programa Today Show, da NBC.

O grupo também já foi visto mais de 204 milhões de vezes no YouTube, tem 12 milhões de seguidores no Twitter e 3,6 milhões de "amigos" no Facebook.

(Por Li-mei Hoang)