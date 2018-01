Banda britânica Oasis fica fora de premiação da revista Q

Os roqueiros britânicos do Muse superaram nesta segunda-feira a recém dissolvida banda Oasis na categoria Melhor Artista do Mundo na Atualidade na premiação da revista Q.

O compositor e guitarrista Noel Gallagher anunciou há dois meses que estava deixando o Oasis, mas a banda de Manchester ainda assim foi indicada ao prêmio junto ao Muse, Coldplay, Kings of Leon e Arctic Monkeys.

O Oasis também perdeu na categoria de Melhor Artista ao Vivo, prêmio que foi para o Arctic Monkeys.

A White Lies recebeu prêmio de Melhor Banda Revelação e o Mr. Hudson o de Melhor Artista Revelação.

Lady Gaga levou o prêmio de Melhor Vídeo com "Just Dance" e Lily Allen conquistou o de Melhor Canção com "The Fear".

"(A revista) Q continua orgulhosa do feito de que seus prêmios, que celebram as conquistas e a excelência musical durante os últimos 12 anos, são decididos pelos seguidores da música do país, que votaram novamente aos milhares", disse o editor-chefe da publicação britânica, Paul Rees.