Banda brasileira disputa concurso mundial da BBC

A banda Instiga, de Campinas (SP), está lista das 20 selecionadas no concurso The Next Big Thing, organizado pelo Serviço Mundial da BBC. O grupo concorre com a música Olá e foi descrito no site do concurso como um "quarteto de rock do bairro de Barão Geraldo". A competição foi lançada no dia 22 de outubro e recebeu inscrições de novas bandas do mundo todo. A próxima fase é o julgamento destas 20 bandas por um painel internacional de especialistas e músicos. No início de dezembro, cinco finalistas serão trazidos a Londres para se apresentar perante um júri formado por personalidades do mundo da música. Na edição do ano passado do concurso, a banda Sweet Cherry Furry, de Santos (SP), veio a Londres depois de ser selecionada como uma das finalistas. Entre os 20 concorrentes está a banda de Cingapura Wicked Aura Batucada, com a música Fight, que mistura berimbau, frases em português e batida forte. "A música é sobre inspirar as pessoas a viverem seus sonhos. Combina percussões de batucada, aspectos das artes brasileiras e guitarras, para criar uma mistura de batidas afro e funk, instrumentação moderna e influências de músicas asiáticas", explica o site do The Next Big Thing. A lista dos 20 concorrentes tem bandas de países como Lituânia e Uganda, passando pelos Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Jamaica, Islândia e Quênia, entre outros. Sem limites de idade, os inscritos tinham que seguir apenas duas condições: não poderiam ter contrato assinado com nenhuma gravadora e teriam que apresentar composições próprias.