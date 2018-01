Banda Arctic Monkeys lidera premiação de música britânica

LONDRES - A banda Arctic Monkeys liderou as indicações para o Prêmio NME de música, da revista de música NME, com sete no total, incluindo melhor banda britânica, melhor álbum e melhor faixa.

A lista dos finalistas foi decidida por aproximadamente oito milhões de votos do público, e os vencedores serão anunciados na cerimônia de premiação em 29 de fevereiro, na 02 Academy Brixton de Londres.

"Nós estamos concorrendo para todos os grandes prêmios -estamos muito felizes", disse Matt Helders, baterista do Arctic Monkeys. "É tudo que fazemos. Nós gravamos ou tocamos ao vivo, então é bom ser reconhecido!"

A banda de Sheffield foi indicada para melhor banda britânica, melhor banda ao vivo, melhor álbum pelo Suck It and See, melhor faixa por The Hellcat Spangled Shalalala, melhor videoclipe e melhor arte de álbum (Suck It and See) e fãs mais dedicados.

Outros indicados em várias categorias incluem Kasabian (melhor banda britânica, melhor banda ao vivo e "melhor momento musical") e a artista norte-americana Lana Del Rey, que concorre nas cateforias de melhor videoclipe e melhor faixa com a música Video Games e também entre as melhores novas bandas.

Kasabian e The Vaccines estão entre algumas das atrações do show da premiação.