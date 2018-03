Banda americana Pearl Jam prepara álbum, filme e turnê

O Pearl Jam está preparando um novo álbum, um filme sobre a banda, além de programar shows nos Estados Unidos para o segundo semestre deste ano, que incluem uma apresentação no Festival de Música e Artes Outside Lands, em San Francisco. Quanto a turnês, a banda está fazendo "algumas coisas nos Estados Unidos" e pretende apresentar-se na América do Sul em 2010, disse McCready.

Ao lado da Dave Matthews Band e dos Beastie Boys, o grupo será a atração principal da segunda edição do festival, prevista para acontecer entre 28 e 30 de agosto no Golden Gate Park. A programação do festival foi anunciada na segunda-feira e inclui M.I.A., Modest Mouse, Mars Volta, Black Eyed Peas, Ween, Thievery Corporation, Incubus e Jason Mraz.

O Pearl Jam também já completou 14 canções para um novo álbum e está trabalhando num filme com o diretor Cameron Crowe, revelou o guitarrista Mike McCready em entrevista recente a uma rádio. cCready disse ao programa Ron & Don Show, de Seattle, que o próximo álbum da banda já está metade pronto. A banda prevê lançar por conta própria o novo álbum, seu nono, antes do final do ano.

A previsão é que o Pearl Jam seja uma das atrações principais do Festival de Música Austin City Limits, em Austin, Texas, neste ano. A empresa C3 Presents, promotora do evento, negou-se a falar sobre os artistas e grupos que vão se apresentar, mas o jornal Austin Chronicle disse que a participação do Pearl Jam no evento é "o segredo mais conhecido desde a participação do Metallica no SXSW (South by Southwest)". A Dave Matthews Band, Beastie Boys e Kings of Leon também devem ser anunciados em 28 de abril como algumas das atrações do festival em Austin.

Não é de hoje que a C3 Presents procura chamar o Pearl Jam para o festival em Austin, especialmente desde que a empresa convenceu a banda a tocar no festival Lollapalooza em 2007, seu primeiro show num grande festival nos EUA desde meados de 1990. O Pearl Jam tocou no festival Bonnaroo, no Tennessee, em 2008.