Banda alemã toca por 24 horas ininterruptas e entra para o Guinness

A banda alemã Samuel Harfst bateu o recorde mundial do show aberto mais longo da história, após ter se apresentado por 24 horas ininterruptas diante do antigo aeroporto de Tempelhof, em Berlim.

Às 11h local (6h de Brasília), os responsáveis do Guinness Book - Livro dos Recordes - certificavam oficialmente a façanha, que começou ontem de manhã dando início à Popkomm, a maior feira musical e fonográfica da Europa.

O cantor da banda, que dá nome ao grupo, terminou a maratona musical esgotado e com a voz ronca, mas expressou estar "feliz" por superar a prova.

Durante as 24 horas do show, Samuel Harfst só podia descansar cinco minutos por hora, fazer intervalo de 30 segundos entre as músicas e não repetir nenhuma canção em cada quatro horas.

Com algumas luzes e sob um toldo branco, no qual também havia um pouco de comida e bebida, a banda teve de enfrentar o frio e a chuva que caiu em Berlim na noite passada.

A aposta de Samuel Harfst fazia parte dos atos programados dentro da Popkomm, que começou ontem em Berlim e que se manterá aberta até Sexta-feira.