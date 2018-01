Banda alemã Scorpions encerra carreira de mais de 40 anos

A banda de rock alemã Scorpions está encerrando uma carreira de mais de quatro décadas.

A banda, conhecida por seu sucesso dos anos 90, Wind of Change, entre outros hits, informa em seu website que "concordamos que chegamos ao fim da estrada".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A banda Scorpions, durante entrega de prêmio no início de 2009. Michael Sohn/AP

Os músicos dizem que terminarão a carreira com um álbum de despedida - Sting In The Tail, que será lançado em março - e com um tour que começará na Alemanha e os levará a outras partes do mundo, "nos próximos anos".

O guitarrista Rudolf Schenker fundou a banda em 1965. O vocalista Klaus Meine uniu-se ao grupo poucos anos depois. Ambos têm, hoje, 61 anos.