Banco da Jamaica emite moedas com rosto de Bob Marley O Banco da Jamaica vai emitir moedas comemorativas em ouro e prata com o rosto do superastro do reggae, mantendo as famosas rastas. As mil moedas produzidas pela Casa Real da Moeda britânica serão vendidas a US$ 100 cada, disse a porta-voz do banco Jacqueline Morgan. "Já recebemos muitos pedidos", acrescentou Jacqueline. As moedas são comemorativas do 60.º aniversário do nascimento de Bob Marley, que ocorreu em 2005, disse ela, sem explicar por que o banco as coloca à venda somente agora. Esta é a segunda série comemorativa de Bob Marley emitida pelo Banco da Jamaica. "As moedas feitas para comemorar seu 50.º aniversário estão totalmente esgotadas", disse Jacqueline. Em fevereiro foi anunciado que sua casa na Jamaica foi declarada monumento nacional 25 anos após sua morte. Nascido na paróquia rural de St. Ann, Marley saiu dos bairros pobres de Kingston para converter-se em um astro mundial nos anos 70, com sucessos como "No Woman No Cry" e "I Shot the Sheriff". Seus versos que falam de "um amor" e da revolução social o converteram em um ídolo nos países em desenvolvimento. Marley, que morreu de câncer em Miami em 1981, aos 36 anos, é uma das personalidades nacionais mais queridas dos jamaicanos.