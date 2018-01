Baixitsta do Aerosmith é substituído em turnê

O baixista Tom Hamilton, um dos membros fundadores da banda Aerosmith, não tocará com o grupo em São Paulo no próximo domingo, no festival Monsters of Rock. Segundo os promotores de sua turnê, Hamilton teve uma virose que atacou seu sistema digestivo e teve de voltar aos Estados Unidos. No seu lugar, tocará o baixista David Hull, que já participou de três turnês

Em agosto de 2001, o baixista Tom Hamilton tinha sido operado de um câncer na garganta. Ele estava na formação que fundou a banda na Filadélfia nos estertores dos anos 60 e é um elemento contemporizador – ajuda a reagrupar o combo quando este está entrando em “combustão espontânea” (brigas, excessos, drogas, etc).

Em 2011, sua recuperação foi atestada pelo colega, o guitarrista Joe Perry. “Foi operado, mas está 100% curado. Não se pode prever uma coisa como essa, mas Tom enfrentou com valentia e se recuperou rapidamente. Totalmente recuperado”, disse o guitarrista Joe Perry.

Além de Hamilton. Joe Perry (guitarra) e Steven Tyler (voz), o Aerosmith tem Brad Whitford (guitarra) e Joey Kramer (bateria).