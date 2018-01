Baixista do Metallica faz 50 anos nesta quinta; conheça outros cinquentões do rock

Robert Trujillo entrou no Metallica em 2003 para substituir Jason Newsted e já saiu em turnê mundial com a banda para divulgar o disco St. Anger. O baixista ganhou notoriedade com o grupo de trash metal, mas já tinha currículo invejável, tendo tocado com Suicidal Tendencies, Black Label Society e Ozzy Osbourne. Entre os músicos que fazem 50 anos em 2014 está a geração grunge que fez de Seattle a capital do rock nos anos 1990. Veja quem são eles:

Soundgarden foi uma das primeiras bandas a despontar na cena de Seattle, mas só veio ao Brasil 30 anos depois de seu início para tocar as músicas mais conhecidas por seus fãs e muitas outras. O vocalista Chris Cornell chegou a fazer sucesso com o supergrupo Audioslave que contava com os músicos do Rage Against the Machine depois que o Soundgarden se separou. Ainda durante o hiato de sua primeira banda ele teve curta carreira solo.

Os caras do Mother Love Bone ganharam sem querer na loteria. Quando o carismático vocalista Andy Wood morreu de overdose, eles enviaram uma fita demo para um amigo na intenção de arrumar um novo frontman para a banda. Pouco tempo depois o cassete voltou com um número de telefone e a voz de Eddie Vedder sobre a base que eles tinham gravado. O resto é história. Da classe de cinquentões de 2014, o líder do Pearl Jam é o único que ainda não apagou as velinhas este ano. Ele faz aniversário dia 23 de dezembro e passou por São Paulo no primeiro semestre trazendo na bagagem seu disco solo, Ukulele Songs.

Courtney Love fez parte de uma das bandas mais promissoras do rock. O Hole estava destinado a ser grande, mas a controversa cantora foi ofuscada pelo namorado depois que ele escreveu uma música chamada Smells Like Teen Spirit. Love sempre viveu com a sombra do Nirvana, mas, em retrospectiva, críticos já reconhecem a qualidade de Live Through This, disco lançado pouco depois da morte de Kurt Cobain.

Lenny Kravitz sempre caminhou próximo ao brega com algumas de suas baladas românticas, mas é inegável a qualidade de sua guitarra. Are you gonna go my way é dos rocks pesados que se destacaram em sua trajetória, apesar de ele ter ficado conhecido pela melosa It ain't over till it's over. O guitarrista começa agora em outubro turnê mundial em apoio a seu mais novo disco Strut.

Duff McKagan fez parte da formação original do Guns n' Roses que chacoalhou o mundo no final dos anos 1980. Depois do disco duplo Use Your Illusion, Axl Rose demitiu a banda toda e hoje se apresenta com músicos desconhecidos. Duff formou com os outros ex-integrantes do Guns o Velvet Revolver, mas novamente deu azar ao chamar mais um vocalista problemático para liderar a banda. Scott Weiland já tinha fama de encrenqueiro e trazia histórico de problemas com drogas no Stone Temple Pilots e não demorou para que ele se desentendesse com os novos companheiros.

