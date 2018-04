Baixista do Aerosmith se afasta do grupo após cirurgia

Hamilton, que tem 57 anos e superou um câncer, está se recuperando de uma "cirurgia não invasiva" e irá perder "algumas datas", de acordo com um comunicado. O empresário não forneceu mais informações.

Em 2006, Hamilton se submeteu a um tratamento de radioterapia de sete semanas por causa de um câncer na garganta, forçando-o a perder muitas das datas de uma turnê de shows que ocorreu na época. Como aconteceu na ocasião, ele será substituído por David Hull, que já tocou com o guitarrista do Aerosmith, Joe Perry, em suas incursões solo.

Hamilton, que é coautor de dois dos maiores sucessos do Aerosmith com o cantor Steven Tyler, "Sweet Emotion" e "Janie's Got a Gun", esteve com o quinteto desde o início do grupo em 1970.

A atual turnê do Aerosmith começou em 10 de junho, mas foi interrompida após sete shows quando Tyler sofreu um estiramento no músculo da perna. Sua filha e modelo Mia Tyler escreveu em seu blog do MySpace na terça-feira que o roqueiro de 61 anos está imobilizado.

O Aerosmith não lança álbuns com material novo desde "Just Push Play", em 2001. Sessões de gravação foram interrompidas no início deste ano quando Tyler foi afetado por uma pneumonia.

(Reportagem de Dean Goodman)