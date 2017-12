Bailão anos 80 serve de esquenta para Stevie Wonder

Foi tudo como mandou o figurino, ou o patrocinador. Os Paralamas do Sucesso e Capital Inicial fizeram um bailão, uma festa sem pretensões, na qual o que valia era tocar canções que fossem acompanhadas pelo público de não mais que 10 mil pessoas que estavam por volta das 19h de ontem no Campo de Marte, em São Paulo. O Circuito Banco do Brasil, um festival sem nenhum propósito aparente, foi montado em torno de Stevie Wonder, a figura que encerraria o evento, e os grupos que o antecederam fizeram bem feitos seus papeis de coadjuvantes. A produção anunciou que aguardava 20 mil pessoas até o final da noite.

Os Paralamas montaram um set ágil e contaminante que lembrou festas da firma de fim de ano. Grudaram uma música à outra, como se quisessem usar cada segundo do pouco mais de uma hora que tinham para se apresentar. Vieram com João Fera, o tecladista que imprimiu o som mais jamaicano ao seu sotaque, e um duo de trombone e sax tenor com uma massa que vale por um naipe todo. A artilharia pesada começou com Alagados amarrada a Cinema Mudo que por sua vez estava ligada a Cuide Bem do Seu Amor e por aí foi. E depois Meu Erro com Óculos seguida por Lanterna dos Afogados, Ela Disse Adeus, Você, A Novidade. Herbert não parava, estava visivelmente feliz, mas expunha uma delicada equação ao colocar seu inquestionável legado na passarela. Na casa dos 50, ele, João Barone e Bi Ribeiro têm força e vitalidade para uma vida artística ativa, apesar dos apuros passados por ele no início dos anos 2000, quando sofreu um grave acidente de helicóptero. Depois de uma recuperação intensa, ele prova a cada vez que está no palco não ter se tornado um roqueiro 'café com leite'. Seus solos continuam vigorosos e seu vocal não ganhou nem perdeu nas limitações que sempre tiveram. Mas a questão é: por que uma banda que faz shows tão competentes não faz mais discos relevantes? Não seria cedo para pedirem a conta e passarem a viver do passado? O show terminou com Vital e Sua Moto e Que País É Esse?, da Legião Urbana.

O Capital Inicial, primeira atração de peso pop do festival, fez um set de hits debaixo do sol quente que parecia prenunciar chuva no final de tarde. Independência, Depois da Meia Noite, A Sua Maneira, Como Devia Estar, Primeiros Erros e Mulher de Fases, dos Raimundos - tudo feito sem surpresas ou ousadias. Funcionava como um esquenta agradável para rodas de amigos que tiravam fotos e pareciam esperar pelas outras atrações. Um contraste inevitável com a multidão de fãs engajados que viram a banda recentemente no Rock in Rio.

O grupo de Dinho Ouro Preto também entendeu seu papel e preferiu não ultrapassar limites. Fez rock de entretenimento o tempo todo e chegou a ressuscitar em seu repertório Música Urbana, que há tempos não era lembrada em um grande show. Das velhas, colocou também Veraneio Vascaína, esta mais frequente em suas listas, da ex banda punk brasiliense Aborto Elétrico. Pode haver um choque aos que assistiram este grupo tocar esta música nos anos 80 e voltam a assistir hoje. Os tempos mudaram e o novo contexto de uma audiência apolitizada esvazia o sentido de um rock histórico. Os poucos braços para o alto, a maioria deles no gargarejo, e o símbolo do rock and roll nas mãos da plateia são muito mais de euforia pelos solos de Yves Passarel do que pelo símbolo do repressor a ser combatido que a ''Veraneio Vascaína virando a esquina'', o carro da polícia que os punks paulistas preferiam chamar de camburão, simbolizava nos anos 80. Veraneio, hoje, não passa de um belo automóvel de colecionador. Ainda bem.