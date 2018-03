Backstreet Boys trabalham em novo álbum e também em discos solo Por Gary Graff DETROIT (Billboard) - Howie Dorough e A.J. McLean, dos Backstreet Boys, estão trabalhando em seus primeiros projetos solo, ao mesmo tempo em que o grupo começou a produzir seu sexto álbum gravado em estúdio. Dorough disse à Billboard.com que "A.J. praticamente já terminou" seu álbum, enquanto o dele "está na metade do caminho". Ele vem trabalhando com Jon Secada e George Noriega (que produziu discos de Ricky Martin, Shakira e Jennifer Lopes) em um álbum que, segundo Dorough, vai explorar as raízes latinas da família de sua mãe, que vem de Porto Rico. "Sempre abracei os ritmos latinos, os sons latinos", disse Dorough, que chegou a pensar em entrar para o Menudo quando era mais jovem. "É uma música que faz você se sentir bem. Sempre admirei pessoas como Jon Secada, Ricky Martin, Enrique (Iglesias), que fazem um bom 'crossover'." Dorough descreveu seu álbum como "um pouco latino, inglês, espanglês. É um cruzamento de minhas raízes americanas na música pop com minhas raízes latinas. Vai ser uma boa mistura eclética." Mas as datas de lançamento dos álbuns de Dorough e McLean ainda não foram definidas. "Evidentemente o Backstreet sempre vai ter prioridade", disse Dorough. "É uma questão de timing, de quanto cada um de nós vai querer que seu disco saia, para não competirmos uns com os outros, nem tirar tempo durante o qual poderíamos estar trabalhando como grupo." O grupo na verdade já começou a trabalhar no álbum que virá depois de "Unbreakable", do ano passado, tanto que gravou materiais novos enquanto estava em turnê na Europa. Dorough disse que eles pretendem ir ao estúdio depois da turnê norte-americana, que começa na terça-feira e termina em setembro. "Pretendemos voltar ao estúdio em pouco tempo", disse Dorough. "Gostaríamos de ter alguma coisa pronta, ou pelo menos bem adiantada, até o final do ano, para estar pronta para lançar no início de 2009."