Backstreet Boys farão show em casa lotada em SP

Os ingressos para o show do Backstreet Boys em São Paulo, neste sábado, 26, estão esgotados. A apresentação acontece no Credicard Hall, com capacidade para 6.938 pesssoas. O valor máximo das entradas chegou a R$ 400 na pista premium.

O grupo também vai se apresentar em Recife (18), Brasília (20), Belo Horizonte (23) e Rio de Janeiro (25), antes de chegar à capital paulista. O Backstreet Boys já vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo. Entre as canções mais conhecidas estão Everybody (Backstreet is Back), Quit Playing Games (With My Heart), As Long As You Love Me, I Want It That Way, Larger Than Life e Inconsolable.

Na carreira da banda, foram sete discos lançados em estúdio. O último deles, This is Us buscou resgatar a essência do grupo, com batidas de R&B e pop. Essas influências estão claras nas canções PDA, Bye Bye Love e Straight Through My Heart, produzida por RedOne. A formação atual conta com Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell e AJ McLean.