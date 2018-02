Backstreet Boys e Simple Plan fazem shows no Brasil em março

Os veteranos do Backstreet Boys, sucesso pop dos anos 90, com 75 milhões de álbuns vendidos, virão ao Brasil para apresentar seu novo CD Unbreakable em São Paulo e no Rio. Aqui, o show será no dia 5 de março, no estacionamento do Credicard Hall e no Rio, no dia 7, no Citibank Hall. Trata-se da sétima turnê mundial do grupo, que passa por Lima, Caracas, Santiago e Buenos Aires antes de chegar a SP e Rio. Os fãs vão ouvir sucessos Everybody (Backstreet is Back), Quit Playing Games (With My Heart), As Long As You Love Me, que marcam os 15 anos e 6 discos do grupo que tem Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell e AJ McLean (Kevin Richarson saiu da banda em 2006). A banda, que reúne mais de 40 hits em paradas de sucesso como a Billboard, também deu uma parada entre 2001 e 2005 para cuidar de projetos pessoais dos componentes do grupo. Simple Plan Logo depois dos Backstreet Boys, no dia 24, será a vez do quinteto de Montreal Simple Plan tocar no palco do mesmo Credicard Hall as músicas de seu terceiro disco, também chamado Simple Plan, que já vendeu 7 milhões de CDs. A banda jovem, que levanta uma legião de fãs pelo mundo, vai apresentar seus sucessos I'd Do Anything, Addicted, Perfect, entre outros. A banda que conquistou disco duplo de platina no primeiro CD de 2002, No Pads, No Helmets...Just Balls, e platina novamente com o segundo disco, Still Not Getting Any, de 2004, é formado por Pierre Bouvier (vocais), Chuck Comeau (bateria e vocais), David Desrosiers (baixo e vocais), Sebastien Lefebvre (guitarra e vocais) e Jeff Stinco (guitarra). SERVIÇO: Backstreet Boys Local: Estacionamento do Credicard Hall - Av. das Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro; Entrada: R. SERVIÇO: Backstreet Boys Local: Estacionamento do Credicard Hall - Av. das Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro; Data: 5 de março; Horário: quinta, às 21h30; Duração: 1h30; Capacidade: 15 mil lugares; Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 6 anos; de 6 a 12 anos: permitida a entrada (acompanhados dos pais ou responsáveis legais); 13 anos em diante: permitida a entrada (desacompanhados) Preços: Pista: R$170,00 Pista VIP: R$350,00 SERVIÇO: Simple plan Local: Credicard Hall - Av. Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro; Data: 24 de março; Horário: terça-feira, às 21h30; Duração espetáculo: aproximadamente 1h30; Capacidade mista: 7 mil lugares; Classificação etária: De 06 a 12 anos acompanhados dos pais ou responsáveis e a partir de 13 anos desacompanhados. Preços dos ingressos "Pista" NORMAL Camarotes no setor I: R$250,00 Camarotes no setor II: R$200,00 Em pé na platéia: R$160,00 Na platéia superior setor I: R$ 100,00 Na platéia superior setor II: R$ 90,00 Na platéia superior setor III: R$ 80,00 