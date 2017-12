Baby do Brasil faz show com samba, jazz e bossa em SP Há muito tempo, não se vê a cantora Baby do Brasil envolvida com o que ela própria chama de música secular. Nos últimos sete anos, Baby - que já foi Consuelo e dos Novos Baianos - está mais ligada à canção gospel. Desde que virou evangélica e fundou uma igreja no Rio, de nome comprido: Ministério do Espírito Santo de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, todo dia antes de dormir, ela gosta de colocar música de adoração a Deus para tocar. Foi nesse período também que ela descobriu artistas gospel "maravilhosos". O que não a impede de continuar a ouvir João Gilberto e sua filha Bebel Gilberto, Marisa Monte, Maria Rita, Quincy Jones e tantos outros "E sou eternamente apaixonada por Gil e Caetano", diz a cantora Pois Baby vai dar uma trégua no papel de pastora e ministra da palavra de Deus, para voltar a cantar o velho repertório secular Pelo menos, enquanto estiver no palco do Bourbon Street, nos dois dias em que será a convidada do projeto Credicard Vozes, em São Paulo. Amanhã e quinta-feira, dentro do espírito da série, ela cantará músicas que fazem parte de sua formação, suas influências e alguma coisa de Novos Baianos, relembrando uma das boas fases da carreira. Para a cantora, o público terá algumas surpresas. "Uma delas é que há tempos não faço nada dentro do cenário da música, sou ministra de louvor, pastora. Há uma saudade e também uma curiosidade em relação ao que estou fazendo Outra é saber como estou cantando." Quem for ao Bourbon confirmará que a voz de Baby continua a mesma, assim como seus longos cabelos coloridos. Isso ela faz questão de manter, até como uma forma de mostrar que em sua igreja "alternativa" não reina a caretice. Mesclando jazz, bossa, chorinho e samba, Baby dará provas de uma formação construída a partir de referências das mais variadas. Em parceria com o diretor musical Nelson Faria, selecionou canções como Águas de Março, Garota de Ipanema, A Menina Dança, Wave, Eu e a Brisa, Stand by me e Summertimes. Baby do Brasil. Bourbon Street Music Club (350 lug.). Rua dos Chanés, 127, telefone 5095-6100. Amanhã e quinta-feira, às 22 h. R$ 75 a R$ 95