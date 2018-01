'B. B. King, um querido amigo e inspiração para mim. Obrigado', diz Eric Clapton

Eric Clapton publicou um vídeo emocionante na manhã desta sexta-feira, 15. À beira das lágrimas, o guitarrista britânico falou sobre a morte do rei do blues, B. B. King. "Eu gostaria de expressar minha tristeza e dizer obrigado. Obrigado pela inspiração e encorajamento que tem me dado por todos os anos e por toda a amizade que compartilhamos", diz Eric. À beira das lágrimas, Eric também falou sobre a influência do músico para a sua carreira. Obrigado, do fundo do meu coração", completa.

Lenda do blues, B.B. King morreu na madrugada desta sexta-feira aos 89 anos, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo advogado do artista. O músico, que inspirou gerações de guitarristas, de Eric Clapton a Stevie Ray Vaughan, foi hospitalizado em abril por alguns dias por causa de uma desidratação. Ele tinha diabetes tipo 2 e, neste mês, recebia cuidados médicos em casa, segundo informou em uma publicação em uma rede social.