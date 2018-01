B. B. King terá velório público em Las Vegas

B. B. King terá um velório público em Las Vegas antes de ser mandado ao Mississipi. No estado, planos para outro velório estão em andamento, de acordo com a empresária do músico. Um velório familiar também será realizado em Las Vegas para o famoso 'Rei do Blues', que morreu em sua casa na quinta (14), com 89 anos. Ao fim, King será enterrado no 'B. B. King Museum and Delta Interpretive Center', em Indianola, Mississipi, sua cidade natal. A informação é de Allen Hammons, membro da diretoria do museu. Arranjos ainda estão sendo feitos para o funeral e o enterro em Indianola.

A empresária de B. B. King, LaVerne Toney, contou à AP que um velório público será realizado das 15h às 19h da sexta (22) no Palm Mortuary West, em Las Vegas. O público poderá passar pelo caixão aberto de King, mas não haverá uma celebração durante a cerimônia, de acordo com o agente mortuário Matthew Phillips.

Um velório particular será realizado para familiares às 11h do sábado (23) na Capela Mortuária Palm, com lugar para 400 pessoas. Toney e Phillips disseram que a imprensa não terá acesso ao lugar. Toney, empresária de King há 39 anos, tem poder de representação de King. Ela disse que espera ter feito até hoje os arranjos para o funeral e para o enterro de King em Indianola, na semana que vem.

King foi internado várias vezes nas últimas semanas, antes de morrer por causa de uma série de derrames relacionados à batalha que travava contra Diabetes Tipo 2, de acordo com seu médico e o médico legista em Las Vegas. Brent Bryson, o advogado que representa King em uma disputa de guarda com vários dos 11 filhos do músico, disse que uma enfermeira e a assistente pessoal de King, Myron Johnson, estavam ao lado de sua cama quando ele morreu.