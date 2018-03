Axl Rose leva tombo em show no México

SÃO PAULO - Que Axl Rose está fora de forma não é nenhuma novidade. Há dez anos, durante o terceiro Rock in Rio, o vocalista do Guns N' Roses já exibia um considerável acúmulo de gordura na região da cintura, provocando, à época, furor entre os fãs e na mídia. Agora, o músico prefere se apresentar vestindo várias camadas de roupas, escondendo sua silhueta.

Ao final de um show na noite da última terça-feira, na Cidade do México, Axl levou um tombo no palco que representa, sob um olhar mais mordaz, a queda do Guns como um todo.

Durante a apresentação de Knockin' on Heaven's Door, cover de Bob Dylan presente no álbum Use Your Illusion II (1991), Axl tentou apoiar um pé sobre a caixa de retorno, em um movimento habitual entre os roqueiros, e foi ao chão.

A plateia se dividiu em espanto e risos, e o vocalista recusou a ajuda de um dos instrumentistas da banda e de um integrante da equipe de segurança que invadiu o palco em seu socorro.

Axl continuou cantando, agachado, e ao se levantar foi aplaudido pelos presentes. A atual turnê do Guns N' Roses tem contado com apresentações competentes, mas que parecem patéticas se comparadas aos explosivos shows do início da década de 90, quando a banda ainda contava com seus membros originais.