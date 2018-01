Axl Rose é elogiado como vocalista do AC/DC em Lisboa

LISBOA - A imprensa portuguesa elogiou neste domingo, 8, de forma unânime, a estreia do norte-americano Axl Rose, cantor do Guns N' Roses, como vocalista do AC/DC. O show da banda com o novo integrante ocorreu no sábado, 7, em Lisboa.

A troca de vocalista do grupo australiano foi motivada pelos problemas de audição de Brian Johnson. Muitos fãs tiveram dúvidas sobre a mudança e decidiram devolver suas entradas para o espetáculo em Portugal. Apesar da ausência de Johnson, o Passeio Marítimo de Algés, com capacidade para 50 mil pessoas, estava lotado.

"Não tinha nada a temer: o AC/DC com Axl Rose é, todavida, o AC/DC", escreveu o jornal Público. "Seja como for', a máquina demolidora está viva e com boa saúde", afirmou o Expresso em seu portal online.

Axl Rose, de 54 anos, ficou toda a apresentação sentado por causa de uma lesão na perna. O guitarrista Angus Young, de 61 anos, ficou com a tarefa de preencher o palco com sua presença. "Uma noite para a história", disse o Diário de Notícias.