Axl Rose dispensa banda de abertura do Guns n´Roses O líder do Guns n´Roses, Axl Rose, irritado, dispensou a banda The Eagles of Death Metal, escolhida para abrir os shows do grupo de hard rock, segundo o site da revista Rolling Stone. O grupo estava insatisfeito há tempos com o The Eagles, mas a gota d´água teria sido a performance dos novatos em um show na sexta-feira em Cleveland, nos EUA. Na ocasião, o público caracterizou o som do The Eagles como "horrendo, na melhor das hipóteses", de acordo com a revista. Quando subiu ao palco, Axl Rose "tranqüilizou" a todos os presentes: "Não se preocupem, esta é a última vez que eles tocam com a gente". Depois de cinco anos longe dos holofotes, o Guns n´Roses se apresentou em maio no festival Rock in Rio Lisboa, na capital portuguesa. A banda é um dos maiores fenômenos do rock, tendo produzido álbuns importantes do gênero, como Appettite for Destruction (1987).