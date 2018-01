Avril Lavigne se desculpa por cuspir em fotógrafo A cantora pop canadense Avril Lavigne pediu desculpas, através de um comunicado em seu site oficial, por ter cuspido nas lentes de um fotógrafo quando saía de uma boate em Los Angeles, na semana passada. Avril se desculpou por sua atitude e pela do marido, Deryck Whibley, da banda Sum 41. O pedido de desculpas da cantora pareceu, no entanto, destinado a seus fãs. Avril diz na nota que "não quis ofender" seus fãs, sem mencionar os fotógrafos, acrescentando que sempre fez e fará tudo pelos fãs. A canadense também disse que seu comportamento foi "uma reação ao persistente ataque dos paparazzi" e disse "estar tentado lidar com as insistentes intrusões". Avril, que se casou com Whibley em julho após um namoro de dois anos, lançou seu segundo álbum, "Under My Skin", em 2004, e está produzindo um terceiro.