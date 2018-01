Avril Lavigne se casa com Deryck Whibley A cantora canadense Avril Lavigne se casou no sábado com Deryck Whibley, vocalista do grupo Sum 41, na Califórnia. Segundo o site da revista People, o casamento foi realizado no sábado em uma propriedade particular perto de Santa Bárbara. Avril, de 21 anos, e Whibley, de 26, se tornaram marido e mulher em cerimônia de caráter tradicional, com a noiva entrando na igreja com seu pai ao som da marcha nupcial. A revista informou que Lavigne elegeu para a ocasião um vestido da estilista Vera Wang e estava com um ramo de rosas brancas. A cantora e seu noivo, que começaram a namorar em 2004, confirmaram em junho de 2005 que estavam noivos. O site da cantora divulgou na época um comunicado que informava que Avril tinha aceitado o pedido de casamento do roqueiro enquanto desfrutavam de um romântico fim de semana na Europa. Os dois nasceram em Ontário, Canadá, eram amigos de infância e agora moram em Los Angeles, na Califórnia. A cantora ficou famosa com o álbum Let Go, que vendeu mais de 14 milhões de cópias, seguido de Under My Skin, que também foi um sucesso.