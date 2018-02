Avril Lavigne se apresenta nesta quarta-feira em São Paulo

SÃO PAULO - O show da canadense Avril Lavigne, que acontece nesta quarta-feira, 27, em São Paulo, foi confirmado pela produtora Time For Fun. Além das apresentações que acontecem hoje e amanhã na capital paulista, a turnê ainda passa pelo Rio (31/7), Belo Horizonte (2/8) e Brasília (4/8) - os horários também permanecem os mesmos.

Após ter enfretando problemas com o transporte aéreo da Argentina para o Brasil, por conta das cinzas expelidas pelo vulcão Puyehue, Avril Lavigne abre a série de shows no País às 21h30 de hoje, no Citibank Hall.

Mais informações sobre compra de ingresso podem ser conferidas aqui.