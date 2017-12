Avril Lavigne rouba a cena de Timberlake no prêmio MTV Europa A cantora pop canadense Avril Lavigne roubou os holofotes de seu rival norte-americano Justin Timberlake ao receber dois importantes prêmios do MTV Europe Music Awards, na quinta-feira. Lavigne, de 23 anos, ganhou os prêmios de Música mais Viciante por "Girlfriend" e Artista do Ano, enquanto Timberlake ficou de mãos vazias. Ele dominou o evento em 2006 e era o que tinha mais indicações para este ano. A britânica Amy Winehouse recebeu um prêmio na noite, mas sua performance da canção "Back to Black" no lotado OlympiaHalle em Munique não deverá contribuir muito para dissipar temores após problemas com drogas. Ela aceitou o troféu Escolha dos Artistas com um breve "Obrigada". Minutos depois, ela voltou ao palco para cantar, mas com uma voz tão fraca que em nada lembrava a energia que lhe rendeu tantos fãs. Winehouse pareceu ter dificuldade em lembrar as letras de sua música e em ficar equilibrada no palco, dançando de forma pouco sincronizada. Em contraste, seu compatriota Pete Doherty, que ficou famoso por seu namoro com a modelo Kate Moss e mais recentemente por confessar seu vício em drogas, levou sua banda Babyshambles para uma boa apresentação no evento, com a música "Delivery". Quando perguntado o que estava por trás de sua aparente mudança, ele disse à Reuters: "É, está tudo diferente agora. Eu não sei... Deus, e a melodia." As fãs Ina Rousseau e sua amiga Ana Jordan gostaram particularmente do show de Doherty. "Ele estava aqui, ele estava cantando e não caindo no chão", disse Jordan, 26 anos.