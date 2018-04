Avril Lavigne lança novo single pela internet

A cantora Avril Lavigne aproveitou o primeiro dia do ano para promover seu novo disco e lançou neste sábado, 1, a música What The Hell. A canção está disponível na página oficial da cantora no Facebook. Para baixar, basta marcar "curtir" no perfil oficial do site de relacionamentos.

O single fará parte do disco Goodbye Lullaby, que será lançado em março. Na véspera, o lançamento esteve entre os temas mais comentados no twitter em todo o mundo.

Goodbye Lullaby é o terceiro álbum de estúdio da cantora canadense, após The Best Damn Thing, de 2007. A cantora também compôs a música tema do remake Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton.

Avril, de 26 anos, ficou famosa em 2002, com a música Complicated.