Avril Lavigne compra casa de US$ 9,5 milhões nos EUA A cantora pop canadense Avril Lavigne e seu marido pagaram cerca de US$ 9,5 milhões por uma casa na prestigiosa vizinhança de Bel-Air, em Los Angeles, informou o jornal Los Angeles Times no domingo, 8. A casa de três andares que Avril, de 22 anos, irá dividir com o líder do Sum 41, Deryck Whibley, seu marido há nove meses, tem oito quartos e dez banheiros. Outros luxos incluem um elevador, sauna e uma garagem com espaço para dez carros, disse o jornal. Avril Lavigne, famosa por músicas como Complicated, Sk8er Boi e I´m With You lançará seu terceiro álbum, The Best Damn Thing, na próxima semana, nos EUA.