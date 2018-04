Autoridades acham assassinato de Michael Jackson improvável

Os detetives que investigam a morte repentina do cantor americano Michael Jackson afirmam que não têm provas o suficiente para suspeitar de um possível assassinato por parte de médicos que alguma vez receitaram medicamentos ao cantor, embora admitam que as investigações estão longe de terminar, disse um policial ao diário Los Angeles Times no último domingo, 19.

Veja também:

"Não há nada que tenhamos encontrado que possa revelar um assassinato", disse ao jornal uma fonte ligada aos investigadores sob condição de anonimato.

Segundo a fonte, a probabilidade de que o caso da morte do cantor acabe com alguma acusação de assassinato contra os médicos é muito pequena. Michael Jackson morreu no dia 25 de junho em decorrência de uma parada cardíaca e tomava fortes medicamentos antidepressivos e calmantes várias vezes ao dia.

No máximo, haveria a possibilidade de acusar os médicos de receitar medicamentos inapropriadamente. "Essa possibilidades (de acusação de assassinato) é muito remota e insustentável pelas evidências", apontou a fonte.

Quase um mês depois da morte do cantor, as autoridades prosseguem em investigações que levaram a um suposto vício de Michael Jackson a remédio calmantes, inclusive alguns usados apensa em cirurgias.

Os investigadores estudam cinco médicos que receitaram alguns medicamentos para o cantor. Se for determinado que Michael Jackson morreu por uma falha cardíaca ou uso excessivo de drogas, "provavelmente não haverá nenhuma acusação", disse a fonte.