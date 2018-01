Autor do sucesso 'You Sexy Thing', Errol Brown morre aos 71 anos

O cantor do grupo britânico Hot Chocolate, Errol Brown, autor de sucessos como You Sexy Thing, morreu aos 71 anos, vítima de um câncer de fígado, informou nesta quarta-feira seu agente, Phil Dale.

O músico, nascido na Jamaica, mas naturalizado britânico, morreu em sua casa nas Bahamas, ainda de acordo com o representante, que também afirmou que ele deixa esposa e duas filhas.

"Aonde ele ia, havia música. Estava com ele no meio da Austrália e, de repente, lhe veio a ideia de uma música, e ele começou a escrevê-la", disse Dale.

Brown, que fundou o Hot Chocolate em 1969, conseguiu seu primeiro sucesso musical em 1970, quando Love is Life ficou entre os dez primeiros singles nas paradas do Reino Unido.

You Sexy Thing (1975) entrou no 'top 10' três vezes, e o único número um da banda foi em 1977, com So You Win Again.

Muito popular nos anos 70 e 80, o Hot Chocolate tocou em uma festa pré-nupcial do príncipe Charles e da princesa Diana no palácio de Buckingham em 1981.

Brown, que se mudou da Jamaica para o Reino Unido com sua mãe aos 12 anos, foi condecorado em 2003 pela rainha Elizabeth II com a medalha da Ordem do Império por seus serviços ao mundo da música.

Em 2004, o autor de Brother Louie foi agraciado, além disso, com um prêmio Ivor Novello da Academia de músicos e compositores por sua contribuição nesse campo.

Os membros originais do Hot Chocolate, grupo que chegou aos primeiros lugares das paradas de 50 países, se separaram em 1986, quando Brown começou uma carreira solo, mas a banda continuou tocando com formações diferentes.

Em sua composição inicial, a banda era formada por Brown, Larry Ferguson, Tony Wilson, Ian King, Franklyn DeAllie, Brian Satterwhite e Greg Bannis.