Autópsia falha no reconhecimento da causa da morte de Amy Winehouse

estadão.com.br e Associated Press,

LONDRES-A polícia britânica afirmou nesta segunda-feira, 25, que a autópsia feita no corpo da cantora Amy Winehouse não determinou a causa da sua morte. A Polícia Metropolitana disse que exames toxicológicos devem ser feitos e os resultados podem ser conhecidos entre duas e quatro semanas. A cantora foi encontrada morta, aos 27 anos, no sábado, 23, na casa dela em Londres.

De acordo com Chris Goodman, amigo e porta-voz cantora, Amy foi para o quarto depois de dizer que queria dormir. "Quando ele (o segurança) foi acordá-la, ele notou que ela não estava respirando", contou ao site TMZ. Segundo Goodman, o segurança ligou para o serviço de emergência "imediatamente".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Ele estava muito chocado. Nesse momento ninguém sabe como ela morreu. Ela morreu sozinha na cama", disse. As equipes de resgate receberam um chamado para a casa da cantora, na região de Camden, no norte de Londres, mas ela já estava morta quando as duas ambulâncias enviadas ao local chegaram.

A polícia informou que a causa da morte está sendo tratada como "inexplicável", rejeitando especulações de que ela teria morrido de uma overdose de drogas como "inapropriada."

Veja também:

Produtor divulga versão inédita de canção

Ouça a versão de 'Some Unholy War'

Mãe diz que ela não estava bem

REGISTRO: A última aparição

VÍDEO: Imagens da carreira

RELEMBRE: o último show no Brasil

Ouça playlist de Amy Winehouse

Nelson Motta destaca talento de Amy

Artistas lamentam morte de cantora

Amy morreu sozinha na cama, diz amigo