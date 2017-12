Áustria perde o pioneiro do jazz Oscar Klein Oscar Klein, um dos pioneiros do jazz na Áustria, morreu na terça-feira, aos 76 anos, em Viena. Nascido em 1930, em uma família judia da cidade de Graz, no sul do país, Klein teve de fugir com seus pais, em 1938, para não ser vítima do extermínio nazista. Somente depois de regressar à Áustria, na década de 1950, ele deu início à sua carreira como discípulo do americano Fatty George. Oscar Klein tocava trompete, mas também guitarra e clarinete. Durante sua trajetória, participou de vários grupos de jazz, entre eles, Baseler Tremble Kids, European Dixieland All Stars e Dutch Swing College Band, e tocou com mitos como Bill Coleman e Joe Turner.