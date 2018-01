Aurea e Boss AC fazem festa soul e hip hop no piquenique do Rock in Rio

Com voz poderosa de diva do soul, a portuguesa Aurea, hit no país europeu, e o rapper Boss AC, de ascendência cabo verdiana, fizeram uma festa de R&B e hip hop no piquenique que se forma no Palco Sunset na tarde deste último dia de Rock in Rio.

A parceria talvez tenha sido a que funcionou com maior naturalidade entre as propostas do festival até aqui: sempre juntos no palco, a dupla foi ganhando o público que transitava entre a entrada da montanha russa e as lanchonetes do lado do Sunset com a mistura de "boas vibes" e um flerte inocente que rolava solto entre os dois. "Tenho aqui a meu lado uma princesa", disse AC antes de uma canção.

"Vamos cantar mais um bocadinho", falou Aurea, cujas letras em inglês trazem lembranças inevitáveis de nomes como Amy Winehouse e Aretha Franklin. Busy (For Me), que foi trilha da novela global Amor à Vida, teve um pequeno coro. Uma versão de Don't Worry, Be Happy ("tem calma, relaxa") levou Bob Marley da Jamaica direto para a Ilha da Madeira. A dupla finalizou cantando Happy, a música de Pharrell Williams que saía das torneiras em 2014.