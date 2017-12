Audiência em Londres discute guarda do filho de Madonna e Guy Ritchie

LONDRES - Um tribunal de Londres foi cenário, nesta quinta-feira, 10, de uma audiência entre a cantora americana Madonna e seu ex-marido, Guy Ritchie, pela guarda de seu filho, Rocco, de 15 anos. Por razões de privacidade, os veículos que acompanharam à audiência não podem dar conta de seus detalhes.

Madonna e Ritchie, diretor de cinema britânico, foram casados por oito anos, até 2008. Rocco mora atualmente com seu pai e Madonna quer que ele vá morar com ela nos Estados Unidos. "Meu maior desejo é que as discussões entre as partes permitam uma solução amistosa" do litígio, disse o juiz encarregado do caso.

Ritchie assistiu à audiência nesta quinta-feira, acompanhado da esposa, Jacqui, e de Rocco. Madonna está em turnê na Austrália.

Em um concerto recente em Auckland, Madonna dedicou a canção La vie en rose a Rocco, depois de afirmar, muito emocionada, que "não há amor maior que o de uma mãe por seu filho".

Ritchie e Madonna têm outro filho juntos, David Banda Mwale Ciccone Ritchie, adotado. A cantora tem outros dois filhos.